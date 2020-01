Tante macchine agricole e visitatori alla V° Mostra scambio di modellismo agricolo, svolta domenica 26 gennaio nella tensostruttura della Piastra polivalente di Massa Lombarda.

Per tutta la giornata il pubblico ha potuto ammirare numerose macchine agricole e non solo. Durante la manifestazione sono stati infatti consegnati i premi in palio per tre concorsi dedicati a diorami e modellini. Sono stati premiati il miglior modellino modificato, il miglior modellino artigianale e il miglior diorama realizzato.

L’appuntamento è stato curato dal gruppo Modellisti Agricoli Bassa Romagna, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda.