La relazione tra persone anziane e animali può regalare emozioni autentiche e benefici concreti: lo sanno bene all’interno della Casa Residenza per Anziani e del Centro Diurno “Manuela Geminiani” di Massa Lombarda, dove sabato 21 giugno 2025, a partire dalle 9.30, si svolgerà una speciale mattinata di Pet Therapy.

L’iniziativa, pensata come momento ludico-ricreativo, è promossa da ASD ChiaraMilla, associazione che da oltre 16 anni opera nel settore degli Interventi Assistiti con Animali (IAA) in Emilia-Romagna, nel rispetto delle normative regionali vigenti. A portare la gioia e la tenerezza dei cani sarà Alessandra Santandrea, vicepresidente dell’associazione e coadiutore del cane in IAA, insieme agli operatori Lisa Costa, Silvia Bolognesi, Stefania Valli e Alberto Calzoni. Tutti i cani coinvolti nell’iniziativa sono in possesso di regolare idoneità sanitaria rilasciata dalla dottoressa Coltra, medico veterinario specializzato del centro.

La giornata sarà un’occasione per stimolare interazioni, attivare ricordi ed emozioni, favorire il sorriso e la socialità degli ospiti grazie alla presenza e alla mediazione relazionale degli animali. L’evento è aperto a ospiti , familiari e amministratori comunali ( assessori , consiglieri con le loro famiglie).

“Siamo felici di ospitare un momento così speciale nella nostra struttura – dichiara Rossana Massabeti, assessora alle Politiche Sociali per la Salute del Comune di Massa Lombarda – La relazione tra persone fragili e animali, quando ben condotta, può generare stimoli affettivi, empatici e cognitivi preziosi. Il nostro impegno come Amministrazione è quello di creare occasioni significative e inclusive per tutti, soprattutto per chi vive la quotidianità in contesti residenziali e ha bisogno di cura, contatto e relazioni di qualità.”

Il CRA e Centro Diurno “M. Geminiani” si trovano nel cuore di Massa Lombarda e sono gestiti dalla Cooperativa Zerocerchio, all’interno del Consorzio LeAli, a cui aderiscono le cooperative sociali, Ancora, In Cammino, Sol.Co e Zerocento. La struttura è accreditata ai sensi della DGR 514/2009 e dispone di 63 posti complessivi (60 accreditati in residenza permanente, 3 a libero mercato, 10 accreditati e 5 a libero mercato in centro diurno).

L’accesso ai servizi avviene su graduatoria, gestita dal Servizio Assistenza Anziani del Distretto di Lugo. Per informazioni o per presentare domanda è necessario rivolgersi all’assistente sociale del Comune di Massa Lombarda.