Serata di tensione ieri a Massa Lombarda, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo hanno arrestato un 40enne straniero per resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 21 i militari hanno notato un’auto che si muoveva a bassa velocità nella periferia del comune e hanno deciso di sottoporla a controllo. Dopo un iniziale accenno a fermarsi, il conducente ha improvvisamente accelerato dando il via a un inseguimento lungo le vie cittadine.

L’auto, incurante delle sirene e dei lampeggianti, ha raggiunto i 160 km/h nonostante il limite fosse di 50, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti. La corsa è terminata in una zona periferica, dove dal veicolo sono scesi quattro uomini. Uno di loro ha minacciato i Carabinieri brandendo un martello di 80 centimetri per favorire la fuga dei complici nei campi.

L’uomo è stato comunque bloccato dopo una colluttazione e condotto in caserma. Trattenuto nelle camere di sicurezza, è comparso oggi davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.