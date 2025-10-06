Nei giorni scorsi, in occasione della Festa dei Nonni (2 ottobre), si è svolto un momento toccante e significativo per la comunità di Massa Lombarda: i 27 alunni della classe 4ª A della scuola primaria “Luigi Quadri” si sono recati alla Casa Residenza Anziani “Geminiani” per portare il loro saluto agli ospiti della struttura.

Durante l’incontro, i bambini hanno recitato alcune poesie, cantato tre canzoni e consegnato agli anziani un pensierino realizzato personalmente. Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico, capace di unire generazioni diverse in un clima di festa e condivisione.

All’appuntamento erano presenti l’Assessora alle Politiche educative Rosanna Massabeti, il vicesindaco Mauro Pinardi con delega alla scuola e la coordinatrice della struttura Giulia Nappi con tutto il personale in servizio, e le insegnanti che hanno accompagnato la classe. Hanno preso parte all’iniziativa anche operatori e rappresentanti della CRA Geminiani che hanno accolto con entusiasmo la visita dei piccoli studenti.

“I nonni rappresentano una grande forza di coesione familiare; la loro presenza costituisce un aiuto concreto nel quotidiano per le famiglie, non solo per la gestione della routine e dei tanti impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei ragazzi, ma soprattutto per il ruolo educativo e di sostegno alla genitorialità, in un momento storico di estrema fragilità sociale. – Ha dichiarato l’assessora Rosanna Massabeti – Sono momenti molto importanti per la comunità, dal grande valore educativo per le nuove generazioni oltre che occasioni di festa e socialità per gli anziani non più autosufficienti.

La classe che si è recata in struttura è la stessa con la quale io e il vicesindaco abbiamo condiviso, pochi giorni prima, un momento di gioco in occasione dei Giochi della gentilezza: il 30 settembre ci siamo infatti recati presso la scuola primaria Quadri e Torchi per costruire insieme ai bambini il dado della gentilezza, un gioco che invita a compiere gesti gentili quotidianamente e a condividerli con la famiglia e la comunità educante »

L’iniziativa si inserisce nel percorso di continuità avviato dal Comune di Massa Lombarda, che prevede incontri periodici tra i bambini delle scuole e gli anziani della struttura, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra generazioni e consolidare i legami di comunità.