I Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un 47enne Massese per il reato di evasione. Durante i controlli intensificati in orario notturno per il controllo del territorio la notte di giovedì 14 novembre una pattuglia dei Carabinieri di Massa Lombarda eseguendo, anche, il controllo delle persone destinatarie di provvedimenti restrittivi della libertà personale, nel corso di una di queste verifiche constatava l’assenza, senza giustificato motivo, dal proprio domicilio di una persona sottoposta al regime della detenzione domiciliare.

Le ricerche immediatamente diramate anche alle altre pattuglie presenti nel territorio consentivano, comunque, in breve lasso di tempo di rintracciare ed assicurare nuovamente alla giustizia il 47 enne che si aggirava per le vie del centro cittadino.

Tratto in arresto veniva messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna per il seguito di legge.