Massa Lombarda accoglie l’Emilia Romagna Festival al Museo della Frutticoltura. Il Quartetto Saxophonie formato da Gretha Mortellaro (sax soprano) Christian Summa (sax contralto) Tommaso Rocchetti (sax tenore) Luca Chiarini (sax baritono) si esibirà venerdì 6 settembre a partire dalle ore 21.

Il Quartetto Saxophonie è formato da quattro giovani ragazzi provenienti da diverse regioni italiane. Il loro incontro avviene durante i loro studi al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro nella classe del Maestro Federico Mondelci. Sia come gruppo da camera che singolarmente i ragazzi si sono perfezionati con docenti di fama internazionale quali Arno Bornkamp, Carlos Ordonez de Arce, Irene Fernandez Mena, Alain Crepin, Silvio Rossomando, quartetto Saxofollia e Milano SQ partecipando inoltre a masterclass internazionali quale il Montesaxnovo Festival organizzato dall’Accademia Italiana del Sassofono.

I Saxophonie vantano la registrazione in prima assoluta del brano Hibiscus blooming del compositore cinese Lui Ruixin, premiato nel concorso di composizione all’interno del rinomato festival “Saxophone Chinese Creation Works Selection” tenutosi a Chengdu nell’aprile 2023. Sono inoltre risultati vincitori con punteggio massimo di un’audizione del Conservatorio Rossini, ottenendo la possibilità di esibirsi in concerto con un programma totalmente originale per quartetto di sassofoni, preparato nelle classi dei docenti Michele Mangani e Federico Mondelci. Il quartetto ha ottenuto primi premi assoluti nelle sezioni musica da camera dei concorsi internazionali “Ispirazioni Sonore” di Acquasparta (TR), “Perusia Harmonica” di Perugia e CIMP a Pesaro, nel quale hanno anche ottenuto lo speciale premio Pesaro assegnato alla migliore formazione del concorso, un concerto premio e una registrazione professionale. Si sono esibiti per l’Enti Concerti di Pesaro, per il Livorno Music Festival, Montesaxnovo Festival, Emilia Romagna Festival, Narnia Festival, al Palazzo Ducale di Urbino nella rassegna “Note di Rinascita”, a Pesaro per le Giornate FAI di Primavera, nel museo archeologico nazionale delle Marche nell’ambito della rassegna “Cantieri musicali Ancona” e a Treia (MC).

L’evento è organizzato da Emilia Romagna Festival con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Massa Lombarda, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo l’evento si terrà alla Sala del Carmine (via Rustici 2).