L’attesa è finita a Massa Lombarda. Mercoledì 25 gennaio è il giorno del patrono “San Pêval di segn” e dal mattino fino alla sera ci saranno numerose iniziative dedicate a tutte le età. Di seguito gli eventi che coloreranno la giornata di festa massese nei vari luoghi della città.

Si parte fin dalla mattina con la messa celebrata da Monsignor Giovanni Mosciatti alla Chiesa Parrocchiale di San Paolo alle 10,30.

Alle ore 12,15, presso il Circolo Massese di Piazza Matteotti si consegnerà un riconoscimento ai due medici massesi Dott. Guido Preda e Dott. Maurizio Maffioli per la lunga e professionale attività svolta nei confronti dei cittadini.

Le mostre saranno diverse, allestite in vari luoghi della città. Al Centro Culturale Venturini sarà in mostra “La vita nascosta delle cose – 100 bambini un omaggio a Gianni Rodari” a cura di Marianna Balducci. Alle ore 16.30 si terrà la lettura e laboratorio con l’artista.

Il Circolo Massese espone la mostra fotografica “Massa Lombarda raccontata dai suoi Sindaci. “ L’esposizione sarà aperta dalle 14,30 alle 22.

Presso la Sala del Carmine, sarà allestita la mostra antologica delle opere dell’artista Ezio Camorani dal titolo “Il gesto e il segno” con l’ organizzazione e allestimento a cura di Lamberto Caravita. L’apertura sarà dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Nell’atrio del Municipio sarà esposta la Mostra site specific dell’artista Antonio Carati e introdotta da Lisa Emiliani con il titolo di “Terra Mater Est – Synopsis – Quid relinquemus?”. Il 25 gennaio l’apertura sarà dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Presso la Chiesa Parrocchiale di San Paolo ci sarà “I Santi della porta accanto”, una mostra su giovani, ragazzi, uomini e donne, testimoni della fede. A cura della redazione del periodico “Il Nostro S.Paolo”. Inaugurazione ore 11,45 alla presenza del Vescovo di Imola Mons. Giovanni Mosciatti.

Alle ore 10 sarà inaugurata al Palazzo Zaccaria Facchini la mostra dal titolo “La bellezza di Métis” sulle grandi donne d’Italia con le opere di Mar.Gu. L’esposizione è possibile grazie al lavoro del Circolo Fotografico Massese in collaborazione con UDI Massa Lombarda. Sarà presente l’artista e l’introduzione è di Nino Cortesi.

Al Centro Giovani JYL si terrà la mostra di statue di cartapesta dei personaggi della Maranziàna “U’j‘éra una völta al caricatùr d’la “Maranziàna” a cura di Auro Rambelli. Durante la giornata di San Paolo gli orari di esposizione saranno i seguenti: dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Non mancheranno divertimento, cucina e sensibilizzazione. Nel tardo pomeriggio, alle 17.30, il Bar Cristal di Corso Vittorio Veneto, propone aperitivo e DJ set.

In Piazza Matteotti c’è la 25° Sagra del Sabadone “Il dolce di San Paolo” con stand gastronomico con vendita del sabadone a cura di Pro Loco Massa Lombarda dalle 9 alle 19. Mentre in Piazza Mazzini sarà attivo il Luna Park.

Durante tutta la giornata ci saranno un infopoint sui rischi del nostro territorio in Piazza Matteotti (in caso di maltempo sarà spostato in Via Saffi 6). L’iniziativa di sensibilizzazione è a cura del Gruppo Volontari Protezione Civile di Massa Lombarda.

Corso Vittorio Veneto 55 ospita dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 il mercatino Mani di Donna dell’ Associazione Volontari e Amici dello IOR con vendita di biancheria per la casa, vestiario e accessori. Il ricavato sarà devoluto allo IOR.

Il calendario per i festeggiamenti di “San Pêval di segn” è organizzato dal Comune di Massa Lombarda, Assessorato alla Cultura in collaborazione con le associazioni del territorio.