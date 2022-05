Dopo il grande successo di piazza Matteotti nella mattinata di Città delle Bambine e dei Bambini prosegue il calendario degli eventi. A distanza di una settimana, sabato 28 maggio, il focus si sposta presso la biblioteca del Centro Culturale Venturini, per due appuntamenti letterari e artistici.

Sabato 28 maggio si parte alle ore 10:30 con la l’iniziativa “Lettura in giardino” rivolta ai bambini dai cinque ai dieci anni. Nel giardino della biblioteca, Susanna leggerà il libro “La forma del tempo”, e per partecipare è sufficiente portare il proprio telo per sedersi sul prato.

Al termine della lettura, ci sarà il finissage della mostra “Il tempo 24×24” appartenente al progetto #Congliocchideibambini che, grazie all’illustrazione, guarda il mondo dal punto di vista dei più piccoli. Le mostre #Congliocchideibambini sono curate dalla scrittrice Stella Nosella e dalla mediatrice Carmen Plaza e sono state ospiti alla Fiera Internazionale del Libro di Lima e Lima Lee, tramite l’Istituto italiano di Cultura di Lima in Perú.

La mostra presente a Massa Lombarda dal titolo “Il tempo 24×24” vede illustratori e illustratrici che hanno dato vita ad un viaggio attraverso le emozioni, con uno sguardo sospeso in un presente, ricordando un passato ed aspettando un futuro. 24 scrittori e scrittrici hanno composto i testi che accompagnano le tavole illustrate portandoci attraverso le parole in una riflessione … “Cosa abbiamo fatto del nostro tempo?”

La Vice Sindaco Ghiselli afferma: “in questo bellissimo mese di eventi dedicati ai più piccoli mi preme ringraziare tutti coloro che stanno rendendo possibile tutto questo con il loro prezioso contributo: la scuola della nostra città, la consulta delle ragazze e dei ragazzi, la scuola comunale arte e mestieri Umberto Folli, la scuola di musica Antonio Ricci, la Pro Loco, l’associazione Insieme per Massa2000, il forum delle associazioni di Massa Lombarda, l’Aido, la Protezione Civile, la cooperativa Sociale Zerocento, l’Auser, i sostenitori del progetto Costruiamo Gentilezza , l’associazione Festa de Pargher, l’associazione Entelechia senza dimenticare la struttura tecnica dell’Amministrazione Comunale in tutte le sue declinazioni, assessorati, uffici e squadre operative. Un grazie enorme a chiunque a vario titolo aggiunga un tassello a questo nostro progetto “.