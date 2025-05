I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo hanno denunciato due giovani georgiani, in Italia senza fissa dimora, rispettivamente di 26 e 25 anni, per furto aggravato in concorso di prodotti cosmetici e per l’igiene sottratti da un noto negozio del settore di Massa Lombarda.

La vicenda ha avuto inizio nel primo pomeriggio di venerdì 9 maggio, quando i militari del Pronto Intervento della Compagnia Carabinieri di Lugo, durante gli ordinari controlli perlustrativi tra le vie del centro di Massa Lombarda, hanno notato un’auto di grossa cilindrata parcheggiata in un’area poco frequentata ed attigua a numerosi esercizi commerciali. Nei pressi dell’auto c’era un giovane ragazzo che, inizialmente, negava di essere l’utilizzatore del mezzo.

Gli immediati accertamenti posti in essere dai militari consentivano però di associare il giovane al veicolo ed una successiva ispezione permetteva di trovare sul sedile posteriore uno zaino rivestito all’interno con dei fogli in alluminio.

La tecnica utilizzata per schermare lo zaino, ha insospettito i Carabinieri che hanno quindi perquisito il veicolo, rinvenendo nel bagagliaio 275 confezioni di prodotti cosmetici e per la cura del corpo, ancora integri e sigillati, pari ad un valore di 3.300,00 euro, evidentemente sottratti mediante l’utilizzo dello zaino che opportunamente modificato che inibisce i sistemi di allarme anti-taccheggio dei negozi.

Con l’aiuto dei Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda veniva rintracciato il negozio da dove erano stati sottratti tali prodotti e, pertanto, restituiti alla responsabile dell’esercizio commerciale. Nel frattempo, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza pubbliche e private, i militari, dopo qualche ora, hanno individuato e fermato anche l’altro complice che è stato accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Massa Lombarda per le operazioni di identificazione. I due giovani stranieri sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il reato di furto aggravato in concorso.