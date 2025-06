Verso le ore 16,00 a Massa Lombarda all’incrocio tra via Bagnarolo e via Nuova due Fiat Panda a causa di una mancata precedenza si sono scontrate finendo entrambi nel fosso. Sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118 con due ambulanze, i due conducenti un ragazzo ed una ragazza sono stati trasportati al Bufalini di Cesena per le ferite riportate.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Lugo anche i Carabinieri di Massa Lombarda e Lavezzola per i rilievi.