Alle 17 di mercoledì 13 novembre e mercoledì 20 novembre il Comune di Massa Lombarda organizza, presso il Centro Culturale Venturini, due iniziative per celebrare la Giornata Mondiale della Gentilezza e per la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento dal titolo “Assessori che leggono” vedrà l’Assessore della Gentilezza e l’Assessore alle Politiche Giovanili ed Educative leggere dei racconti ai bambini al Centro Culturale Venturini.

Il 20 novembre, in occasione del 35° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Comune di Massa Lombarda illuminerà di colore blu la Torre dell’Orologio di Piazza Matteotti. L’iniziativa “Go Blue” è promossa da ANCI e UNICEF Italia ed è un invito a ricordare in maniera simbolica l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti e a ricordare l’indispensabile ruolo svolto dalle amministrazioni comunali nel promuovere la Convenzione ONU e i diritti in essa sanciti.