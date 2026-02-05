Si celebra domani, venerdì 6 febbraio, anche a Massa Lombarda la 13ª Giornata dei Calzini Spaiati, iniziativa simbolica nata in ambito scolastico e diffusasi negli anni in tutta Italia per sensibilizzare sui temi dell’inclusione, del rispetto delle differenze e della valorizzazione dell’unicità di ogni persona.

La giornata invita grandi e piccoli a indossare calzini diversi tra loro, per colore o fantasia, come gesto semplice ma dal forte valore educativo e sociale. Un’azione immediata, accessibile a tutti, che richiama l’attenzione sull’importanza di accogliere ciò che è diverso, superando stereotipi, pregiudizi e forme di esclusione.

A Massa Lombarda la ricorrenza rappresenta un’occasione per ribadire l’attenzione della comunità verso i temi della convivenza, della solidarietà e del rispetto reciproco, valori che trovano spazio in particolare nei contesti educativi e nelle iniziative rivolte ai più giovani. La Giornata dei Calzini Spaiati è infatti spesso vissuta come momento di riflessione nelle scuole, dove diventa spunto per attività didattiche e di confronto sui concetti di diversità, empatia e inclusione.

Il messaggio che accompagna l’iniziativa è semplice e universale: non serve essere uguali per stare bene insieme. Anche ciò che appare “spaiato” può trovare il proprio posto e contribuire a costruire una comunità più attenta, consapevole e aperta.

Un invito, quindi, a vivere la giornata di domani con leggerezza ma anche con consapevolezza, ricordando che piccoli gesti simbolici possono rafforzare una cultura del rispetto e dell’inclusione, a partire dal territorio.