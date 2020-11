Venerdì 13 novembre ricorre la Giornata mondiale della gentilezza. Per l’occasione, il Comune di Massa Lombarda e l’Assessorato alla Gentilezza organizzano diverse iniziative virtuali dedicate ai bambini.

Fino al 13 novembre tutti i bimbi possono realizzare un disegno o una creazione dal titolo “La gentilezza è..”, nel quale liberare la fantasia e dare la propria interpretazione della gentilezza. Le creazioni devono contenere almeno un elemento viola, il colore della gentilezza, e devono essere inviate alla mail biblioteca@comune.massalombarda.ra.it. Il 13 novembre sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini saranno pubblicati tutti i materiali arrivati.

Sempre venerdì 13 novembre, sulla pagina Facebook del Centro Culturale ci sarà una sorpresa virtuale per tutti i bambini. Novità e aggiornamenti saranno presto disponibili sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini.

“La nostra biblio – spiega Elisa Fiori, assessore con delega alla Gentilezza – è chiusa ma il nostro impegno nella valorizzazione della gentilezza non si ferma! La gentilezza intesa come un’opportunità di crescita e benessere per la nostra comunità e come sempre lo facciamo mettendo i bambini al primo posto, per proteggerli, educarli e per imparare noi per primi dalla loro spontaneità”.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 985812 o alla mail biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.