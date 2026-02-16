Sabato 14 febbraio, nella cornice della Sala del Carmine, si è svolta la tradizionale cerimonia dedicata alle coppie massesi che hanno raggiunto un importante traguardo di vita insieme: i 50 e i 60 anni di matrimonio.

Sono state 39 le coppie protagoniste dell’iniziativa: 24 hanno festeggiato le nozze d’oro, celebrando 50 anni di unione, mentre 15 coppie hanno raggiunto le nozze di diamante, traguardo dei 60 anni di matrimonio.

Nel corso della mattinata è avvenuta la consegna delle pergamene celebrative, quale segno di riconoscimento e gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale per il valore umano e sociale rappresentato da queste storie di vita condivisa.

L’incontro ha rappresentato un momento di festa e di comunità, nel quale sono stati ricordati l’impegno, la dedizione e il senso di responsabilità che hanno accompagnato il percorso di ciascuna coppia, contribuendo nel tempo alla crescita della città.