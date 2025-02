I militari della Stazione Carabinieri di Massa Lombarda, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio hanno arrestato un trentenne cittadino extracomunitario, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Nella circostanza, i Carabinieri durante una serie di servizi eseguiti nel Comune di Massa Lombarda, nei pressi di luoghi e bar frequentati da assuntori di sostanze stupefacenti, hanno notato due giovani stranieri che si scambiavano qualcosa. L’acquirente, un trentasettenne del Marocco, dopo il controllo, veniva trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata; lo spacciatore, un trentenne magrebino, invece, al termine delle operazioni di perquisizione personale e locale veniva trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, una di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 830,00 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita.

Al termine degli accertamenti lo straniero, regolare nel territorio italiano, è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’A.G. di Ravenna.

Oggi per lui è stata disposta la convalida dell’arresto con patteggiamento a sei mesi di reclusione e a 1.000,00 euro di multa.