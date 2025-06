Nella mattina di ieri 12 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 26enne straniero. In particolare, i militari dell’Aliquota Operativa, in abiti civili, mentre controllavano alcuni luoghi e bar di Massa Lombarda, noti per essere frequentati da assuntori di stupefacenti, hanno effettuato un pedinamento nei confronti di un giovane che aveva manifestato un comportamento sospetto e che aveva raggiunto un vicino parcheggio ove veniva notato cedere un pacchetto di sigarette a un uomo che, in cambio, gli consegnava alcune banconote.

I due sono stati subito fermati e controllati. Lo spacciatore, un 26enne albanese, è stato perquisito e trovato in possesso di 250 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’acquirente, un 49enne italiano, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina, appena comperate e pertanto è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, lo straniero, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna.

Nella giornata odierna, il Giudice del Tribunale, dopo aver convalidato l’arresto, ha condannato lo spacciatore a sei mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa.