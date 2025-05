Buona partecipazione per la giornata dedicata alla prevenzione del rischio alluvione “Acqua è, e Vita 2025”, promossa dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna e svoltasi mercoledì 14 maggio a Massa Lombarda. L’iniziativa ha coinvolto attivamente sia gli studenti delle scuole medie al mattino che numerosi cittadini nel pomeriggio (unico comune a coinvolgere anche la cittadinanza nell’iniziativa), dimostrando un forte interesse per la cultura della sicurezza.

La Sala del Carmine ha ospitato le toccanti proiezioni del filmato sull’impatto dell’alluvione del settembre 2024 e sui complessi soccorsi, offrendo preziose testimonianze di chi ha vissuto l’emergenza in prima persona. In Piazza Matteotti, l’esposizione di mezzi e attrezzature dei Vigili del Fuoco (tra cui UCL e mezzi nautici), del 118, della Polizia Provinciale e dei Volontari della Protezione Civile comunale ha permesso ai presenti di comprendere da vicino le procedure operative messe in campo durante le calamità.

La campagna “Acqua è, e Vita 2025”, patrocinata dalla Prefettura di Ravenna, nasce dalla consapevolezza dell’importanza di sensibilizzare la comunità sui rischi alluvionali, in seguito ai recenti eventi che hanno colpito il territorio. L’attività divulgativa, gestita congiuntamente da Vigili del Fuoco, 118, Polizia Provinciale e Protezione Civile Comunale di Massa Lombarda, ha rappresentato un’importante occasione di apprendimento e confronto per la cittadinanza.