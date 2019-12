Massa Lombarda si schiera attivamente per la difesa dell’ambiente e per la sostenibilità. Mercoledì 18 dicembre l’Amministrazione comunale ha consegnato le borracce in metallo a 800 alunni delle scuole primarie di Massa Lombarda e Fruges.

La consegna è avvenuta sotto l’albero di Natale di piazza Matteotti. Per l’occasione i ragazzi hanno salutato il Natale con canti e panettoni offerti dalla Pro Loco Massa Lombarda.

La consegna delle borracce fa parte di un progetto intrapreso dal Comune di Massa Lombarda per coinvolgere tutti i cittadini nella lotta agli sprechi in genere e in particolare contro l’utilizzo della plastica monouso. Lunedì 16 dicembre le borracce erano invece state consegnate agli alunni delle scuole medie.

Le borracce sono state realizzate con il contributo di La BCC ravennate forlivese e imolese, Amici degli Orti, Cooperativa Facchini Massalombarda, F.lli Ballarin, Officina Bonaveri, Smurfit Kappa.

“I progetti voluti dall’Amministrazione comunale per la sostenibilità ambientale sono molti – spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Continuiamo a perseguire il nostro obiettivo di eliminare la plastica monouso e la consegna di queste borracce agli studenti massesi va proprio in questa direzione. Massa Lombarda sarà plastic free: è un traguardo che dobbiamo ai ragazzi, per dare a loro un futuro migliore”.