Potenziati i dispositivi di controllo e vigilanza ad agosto ed in particolare per il Ponte di Ferragosto sulla provincia di Ravenna.

A stabilirlo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito ieri mattina, giovedì 1 agosto, dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, a cui ha partecipato il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi.

Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco Capitaneria di Porto, ROAN della Guardia di Finanza, il Vice Sindaco di Ravenna Fusignani, il Sindaco di Cervia Missiroli, e il Vice Sindaco Grandu, i vertici delle Polizie Locali di Ravenna, Cervia e Bassa Romagna, della Polizia Provinciale e i rappresentanti delle Associazioni di Categoria dei settori maggiormente interessati di Ravenna e Cervia.

In questo periodo ed in particolare nei fine settimana la Questura di Ravenna intensificherà i servizi di Vigilanza con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna già a partire da oggi per contrastare furti, reati predatori e fenomeni di microcriminalità, senza trascurare l’area interna della Provincia come Faenza, Lugo e Massa Lombarda, in particolare quest’ultima interessata di recente da fenomeni di microcriminalità contrastati con tempestività come ha garantito il Comandante Provinciale dei Carabinieri e riconosciuto lo stesso Sindaco Sangiorgi.

“Sono sicuro – ha affermato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – che con questa strategia condivisa con Sindaci ed Associazioni di Categoria riusciremo a garantire ai cittadini, turisti e villeggianti standard di sicurezza rassicuranti per il periodo feriale, ferragosto e successivo, anche aumentando i livelli di percezione che sono quelli che ci stanno maggiormente a cuore”.

Il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto dell’incontro di oggi con il Prefetto e con gli altri vertici provinciali, a cui abbiamo condiviso l’ordinanza in uscita e l’ordine del giorno del Consiglio Comunale approvato dalle Liste Massa Lombarda Futura e Vivi Massa Lombarda. Siamo usciti con la promessa di ulteriore attenzione verso il nostro territorio attraverso un’intensificazione delle attività delle Forze dell’Ordine. Nei fine settimana del periodo estivo, nel Comune di Massa Lombarda, la polizia Locale amplierà l’orario di servizio notturno fino alle ore 3 con il tentativo di contrastare eventi di microcriminalità.”