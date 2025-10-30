Operazione congiunta della Squadra Mobile di Ravenna e del Commissariato di Polizia di Imola, che nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto due donne di 52 e 33 anni, entrambe di nazionalità marocchina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato a seguito di alcune segnalazioni che hanno portato gli agenti ad effettuare un controllo in un esercizio pubblico della zona gestito dalle due donne. Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto 19 involucri in cellophane contenenti 9,5 grammi di cocaina, abilmente nascosti sotto la base della macchina del caffè.

Il controllo è stato poi esteso alle abitazioni delle indagate, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga — tre dosi da 12, 64 e 5 grammi circa di cocaina e una piccola quantità di hashish — oltre a un bilancino di precisione e 285 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le due donne, regolari sul territorio italiano, sono state arrestate e condotte in giudizio per direttissima. Il giudice ha disposto per una di loro la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per l’altra è stato applicato l’obbligo di dimora.