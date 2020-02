L’Oremplast Tennis Arena di Massa Lombarda ha ospitato sabato 1 febbraio la fase finale interprovinciale del campionato a squadre promozionale Fit Junior Program – Winter Romagna categoria Red, riservata ai nati negli anni 2012 e 2013.

Per l’evento si erano qualificati Circolo Tennis Cesena, Under Tennis Massa Lombarda e Circolo Tennis Bologna, che all’interno della struttura coperta inaugurata poco più di un anno fa, teatro anche degli incontri casalinghi di serie A1maschile del club romagnolo, si sono misurati nelle prove tennistiche (9 incontri di singolare) e in quelle di destrezza (staffetta, lancio pallina e gimkana) previste dalla formula della manifestazione.

Ad aggiudicarsi il titolo interprovinciale Red sono stati i baby del Circolo Tennis Cesena, precedendo i “padroni di casa” dell’Under Tennis (componevano la squadra massese Davide Rizzi, Giorgia Nanni, Simone Romagnoli e Tommaso Baldassarri), con al terzo posto il Circolo Tennis Bologna. Questi, nel dettaglio, i punteggi:

Under Tennis-Ct Bologna 17-11

Ct Cesena-Ct Bologna 23-5

Ct Cesena-Under Tennis 18-10

“E’ stata veramente una bella giornata di sport e divertimento per tutti i giovani atleti che si sono cimentati nella Oremplast Tennis Arena, che ancora una volta ha dimostrato di essere un impianto funzionale e in grado di accogliere eventi di vario genere – spiega Lamberto Avveduti, presidente dell’Under Tennis Massa Lombarda – Sui nostri campi intanto continuano i corsi della Scuola Tennis, con responsabile il maestro Andrea Bellosi e che conta settanta bimbi iscritti, e della Agonistica, seguita dal maestro Ronnj Capra, a cui partecipano circa 20 ragazzi. Prosegue inoltre con reciproca soddisfazione la collaborazione con le scuole del comprensorio, vale a dire Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna e Mordano”.