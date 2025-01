Il Comune di Massa Lombarda comunica ai cittadini che sono state definite le date per le assemblee pubbliche dedicate alla presentazione del Bilancio di Previsione 2025-2027. Questi incontri rappresentano un momento importante di confronto e partecipazione, durante il quale l’Amministrazione illustrerà i principali obiettivi e interventi previsti.

Le assemblee si terranno nelle seguenti date:

Mercoledì 15 gennaio 2025, alle ore 20:30, presso il Centro di Quartiere (CdQ) di Fruges;

Lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 20:30, presso l’Ex Bocciodromo di via Dini e Salvalai 34/F.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere i dettagli del bilancio di previsione e per porre domande o avanzare proposte in merito alle politiche e ai progetti futuri.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Massa Lombarda al numero 0545985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.