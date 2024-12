A Massa Lombarda è stato organizzato un percorso di gruppo rivolto a persone maggiorenni sensibili al tema dell’eco-sostenibilità e che nutrono preoccupazioni in merito ai cambiamenti climatici. Gli incontri si svolgeranno presso la sala del Centro Culturale Venturini dalle 14:00 alle 16:00 nelle seguenti date: 22 gennaio; 5 febbraio; 19 febbraio; 5 marzo; 19 marzo.

Per ecoansia si intende l’insieme di sensazioni generalizzate che le basi ecologiche dell’esistenza siano in procinto di crollare (Albrecht, 2011). Viene descritta come una forma di disagio reattiva che si può esprimere a livello clinico e subclinico e che ha a che fare con la paura cronica di catastrofi ambientali a cui consegue una sofferenza emotiva accentuata (APA 2017). Essa può essere sviluppata attraverso diversi fattori, come i cambiamenti climatici, l’inquinamento, la distruzione degli habitat naturali, l’estinzione di varie specie animali.

Alcune evidenze scientifiche suggeriscono che siano i giovani adulti ad essere maggiormente colpiti da queste nuove forme di ansia e disagio psicologico. In particolare da uno studio condotto negli Stati Uniti, il 57% degli adolescenti intervistati riportano preoccupazioni riguardo il cambiamento climatico e nutrivano dubbi e timori verso il futuro (Kaplan, Guskin, 2019).

Gli incontri massesi coinvolgeranno un numero definito di persone e si svolgeranno gratuitamente, previo colloquio con la Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Angela Torella dell’ Ausl Romagna. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale oppure scrivere a angela.torella@auslromagna.it