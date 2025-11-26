Anche quest’anno Massa Lombarda aderisce alla Giornata Internazionale “Cities for Life – Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte”, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio con il patrocinio dell’Unione Europea.

L’iniziativa, giunta alla 24ª edizione, coinvolge oltre duemila città nel mondo, unite simbolicamente nel promuovere il valore della vita e dei diritti umani, contro ogni forma di violenza e di pena capitale.

Nella serata di domenica 30 novembre, la facciata del Municipio di Massa Lombarda sarà illuminata di azzurro, come gesto di adesione e testimonianza collettiva al movimento abolizionista che dal 2002 vede coinvolte municipalità, associazioni e cittadini in ogni parte del mondo. L’illuminazione speciale rappresenta un segno visibile di partecipazione alla più grande mobilitazione internazionale contro la pena di morte.

La Comunità di Sant’Egidio, da anni impegnata in questa campagna, richiama l’attenzione sulla necessità di costruire una cultura della vita e della dignità della persona. La data del 30 novembre è stata scelta in ricordo della prima abolizione della pena capitale avvenuta nel 1786 nel Granducato di Toscana, aprendo la strada a un cammino di civiltà e di rispetto dei diritti fondamentali.

“La nostra adesione vuole ribadire il valore universale della vita e la centralità dei diritti umani. – sottolinea il sindaco Stefano Sangiorgi – Accendere una luce, in questa occasione, significa schierarsi contro ogni forma di pena capitale e rinnovare l’impegno della città per la pace, la giustizia e la solidarietà.”