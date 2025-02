Domenica 16 febbraio il Comune di Massa Lombarda aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili proposta da Caterpillar e Rai Radio 2. Per l’occasione le luci di Piazza Matteotti e Corso Vittorio Veneto rimarranno spente fino alle 19.30. Nel 2025 sarà sensibilizzato il tema del fast fashion.

Il Sindaco Stefano Sangiorgi commenta: “Salvaguardare la sostenibilità dell’ambiente è un dovere imprescindibile ed un tesoretto da lasciare alle nuove generazioni. Ci troviamo in una regione virtuosa per quanto riguarda la produzione di energia green, ma allo stesso tempo particolarmente energivora. Questo ci deve portare ad essere più parsimoniosi nell’utilizzo delle risorse. Iniziative come M’illumino di Meno sono dei piccoli grandi segnali, come ogni anno le amministrazioni locali provvederanno allo spegnimento programmato di alcune zone dei paesi e contestualmente abbiamo avviato un progetto denominato “Fast Fashion” per far capire quanto un settore come moda e web possano incidere sul consumo energetico ed inquinamento del pianeta. Lo scopo di tutto ciò è lasciare alle nuove generazioni degli esempi concreti e non dei sermoni ideologici.”

M’illumino di Meno quest’anno corre veloce da Valencia alla Romagna, passando per il Festival di Sanremo, e coinvolge come sempre la comunità degli ascoltatori di Rai Radio2 e non solo, in particolare su moda e sostenibilità. Sarà un’edizione extra large, dal 16 al 21 febbraio, e sempre più europea.

Nel 2025 M’illumino di Meno raggiunge la XXI edizione e si allunga a un’intera settimana. Perché un giorno solo non basta più per raccontare la partecipazione di migliaia di persone, scuole, città, aziende, associazioni e comunità.