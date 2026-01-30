È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo montascale donato dalla BCC Ravennate, Imolese e Forlivese – sede di Lugo alla Scuola secondaria di primo grado “Salvo d’Acquisto” di Massa Lombarda, un intervento concreto che consente l’accesso al piano superiore dell’edificio a tutti gli studenti del plesso, abbattendo una barriera e rendendo la scuola ancora più inclusiva.

Un momento sentito e partecipato, arricchito dai lavori realizzati dagli stessi ragazzi della scuola, che hanno raccontato con disegni, messaggi e riflessioni il valore dell’accessibilità, della solidarietà e dell’attenzione verso le persone più fragili. Un segno tangibile di come educazione civica e cittadinanza attiva possano tradursi in gesti concreti.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi, il vicesindaco Mauro Pinardi, con delega alle Politiche educative, i vertici della BCC Ravennate, Imolese e Forlivese, la vicepresidente Bacchilega, la dirigenza scolastica, oltre al presidente della Consulta dei ragazzi Edoardo Ventura, a testimonianza di un percorso condiviso che mette al centro la scuola come luogo di crescita per tutta la comunità.

“Questo montascale – ha dichiarato il sindaco Stefano Sangiorgi – non è solo un intervento tecnico, ma un messaggio forte e chiaro: una comunità è davvero tale quando non lascia indietro nessuno. Ringraziamo la BCC per un gesto di grande attenzione e sensibilità che migliora concretamente la qualità della vita scolastica e rafforza il senso di inclusione”.

Sulla stessa linea il vicesindaco Mauro Pinardi, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: “L’accessibilità è un diritto e deve essere parte integrante del modo in cui pensiamo e progettiamo la scuola. Il coinvolgimento diretto dei ragazzi, attraverso i lavori che hanno realizzato, rende questo momento ancora più significativo: educare all’inclusione significa anche farla vivere, ogni giorno”.

La vicepresidente della BCC con delega alla Sostenibilità Emanuela Bacchilega ha ribadito che “la mission della nostra Banca è sostenere il territorio, le persone, i Soci e gli Enti che lo abitano. È fondamentale, quindi, migliorare gli istituti scolastici, rendendoli realmente inclusivi per tutti gli studenti e la popolazione scolastica (anche nell’ottica dell’aiuto alle nuove generazioni, che diventeranno i protagonisti del domani)”.

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra istituzioni, scuola e realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire ambienti sempre più accoglienti, sicuri e accessibili per tutti gli studenti, oggi e in futuro.