Massa Lombarda si prepara ad accendere la magia del Natale con un calendario ricchissimo di iniziative che accompagneranno la città fino all’inizio del nuovo anno. Un programma ampio, diffuso e fortemente partecipato, realizzato grazie alla collaborazione di associazioni, scuole, gruppi, parrocchie, volontariato, realtà del terzo settore, commercianti e semplici cittadini: una comunità intera che, unita, ha scelto di costruire insieme un Natale fatto di cultura, tradizione, solidarietà e occasioni di incontro.

Il fitto cartellone, che sarà pubblicato ufficialmente sui social del Comune sabato 29 novembre, viene anticipato oggi alle redazioni per presentarne lo spirito, la struttura e i primi dettagli. Fin dai giorni immediatamente successivi all’Immacolata, le piazze e i quartieri di Massa Lombarda ospiteranno concerti, spettacoli per famiglie, momenti dedicati ai più piccoli, mercatini solidali, iniziative delle scuole, installazioni luminose, incontri culturali e le tradizionali feste organizzate dalle realtà associative cittadine.

Il mese di dicembre si aprirà con l’atmosfera intima dei mercatini artigianali e proseguirà con appuntamenti che arricchiranno ogni giorno della settimana. Gli spettacoli per bambini, le storie animate e le letture curate da volontarie e volontari troveranno spazio al Centro Culturale Venturini, mentre Piazza Matteotti diventerà il cuore pulsante delle attività natalizie all’aperto, con luci, musica, canti delle scuole e momenti di convivialità, tra cioccolata calda e iniziative solidali.

Non mancheranno le proposte musicali: dai concerti nelle chiese alle esibizioni dei cori scolastici, fino agli appuntamenti più tradizionali della Sala del Carmine, palcoscenico privilegiato per la musica e gli spettacoli delle sere di festa. Nei quartieri, associazioni e gruppi di volontari porteranno Babbo Natale “in tour”, con pomeriggi dedicati ai più piccoli e alle famiglie. La solidarietà sarà uno dei fili conduttori del Natale massese: dalle raccolte fondi ai pranzi comunitari, dalla presenza delle associazioni benefiche ai momenti dedicati al volontariato locale.

Il sindaco Stefano Sangiorgi sottolinea il valore corale del programma:

“Il calendario degli eventi natalizi ideato e organizzato dall’Amministrazione comunale si è potuto realizzare grazie alla collaborazione di un’intera città. Associazioni, parrocchie, scuole, commercianti, volontari, gruppi e cittadini hanno scelto di esserci e di contribuire, ciascuno a modo suo.

È il meglio che Massa Lombarda sa esprimere: una rete viva, attiva, capace di costruire un mese di iniziative diffuse che uniscono cultura, solidarietà, musica e tradizioni. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato: questo è un Natale davvero della comunità.”

L’assessora alla Cultura e al Turismo Laura Guardigli aggiunge:

“Il Natale è più di una festa, è un momento che racchiude i valori più autentici di una comunità: la condivisione, la solidarietà, il calore delle relazioni. Per noi, come amministrazione, è un’occasione importante per rafforzare i legami che ci uniscono, per celebrare insieme la gioia e la speranza.

Ci saranno iniziative culturali, spettacoli, laboratori creativi e momenti di condivisione, per vivere insieme l’atmosfera magica di queste feste. È un invito a lasciarsi coinvolgere, a scoprire la bellezza di stare insieme, di condividere un sorriso, di creare ricordi.

Un ringraziamento speciale va alle associazioni del territorio, ai commercianti che con la loro generosità e collaborazione rendono questo Natale ancora più speciale, e a tutti i cittadini che partecipano con entusiasmo a queste iniziative. La vostra presenza è il vero spirito del Natale.

Il nostro augurio è che questo Natale sia un tempo di rincontro e di rinnovata speranza per tutta la nostra comunità. Grazie a tutti e Buon Natale.”

Uno sguardo al programma

Il calendario – oltre quaranta appuntamenti distribuiti dal 1° dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026 – accompagnerà la città attraverso un mese di iniziative diffuse tra centro, quartieri e spazi culturali.

L’avvio sarà affidato alle prime iniziative del 4, 5 e 6 dicembre, con le presentazioni al Centro Culturale Venturini, i mercatini e l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti, gli spettacoli per famiglie e le letture animate curate dai volontari di “Nati per Leggere”. Il fine settimana del 7 e 8 dicembre porterà le feste dei gruppi scout, le iniziative solidali dell’Associazione Volontari e Amici dello IOR.

Il programma entrerà nel vivo da venerdì 12 dicembre, con i mercatini, il tradizionale spettacolo “Magia di bolle natalizie”, una serata musicale con Marino Bartoletti e il Duo Idea alla Sala del Carmine.

Il 13 e 14 dicembre saranno dedicati ai bambini, grazie alle letture di Natale, in collaborazione con gli alunni della Scuola Comunale di Musica al Centro Culturale Venturini e alla proiezione natalizia della Sala del Carmine.

La settimana successiva sarà animata dalle feste delle scuole primarie: lunedì 15 dicembre la scuola primaria Quadri aprirà le celebrazioni con la sua festa di Natale, seguita martedì 16 dai canti del coro scolastico in piazza Matteotti. Giovedì 18 sarà invece la volta della scuola primaria Torchi, che proporrà la propria festa di Natale. Venerdì 19 dicembre piazza Matteotti si accenderà con i mercatini e lo spettacolo itinerante “Via col ventooo”, insieme all’arrivo di Babbo Natale per la consegna dei regali. La giornata si concluderà con uno dei momenti più attesi: il concerto di Natale dell’Associazione Corale Ettore e Antonio Ricci nella cornice suggestiva della sala del Carmine

Il weekend del 20 e 21 dicembre sarà particolarmente ricco: dalla polentata solidale in Piazza Matteotti al pranzo di comunità curato dalla CARITAS, dai riti natalizi nel quartiere Fruges all’atteso arrivo di Babbo Natale, prima per i bambini del quartiere e poi, sabato 20 ci sarà anche l’ultimo appuntamento di “Un libro nel sacco” con lettura e laboratorio per bambini “I segreti di Babbo Natale” al Centro Culturale Venturini.

La settimana di Natale si aprirà lunedì 22 dicembre con il concerto degli auguri nella Sala del Carmine e proseguirà martedì 23 dicembre con il concerto di Natale alla Chiesa della Conversione di San Paolo. La Vigilia porterà momenti di attesa condivisa in Piazza Matteotti, con il tradizionale ritrovo dopo la Messa di Natale tra panettone e vin brulè. Il programma proseguirà poi nella serata di sabato 27 dicembre, quando la Chiesa della Conversione di San Paolo ospiterà un nuovo concerto natalizio

Il percorso delle festività continuerà fino al nuovo anno, con il Capodanno al Centro di Quartiere di Fruges e le iniziative della prima settimana di gennaio, fino al 4 gennaio, quando Babbo Natale tornerà simbolicamente all’Oratorio di San Paolo per l’ultimo saluto delle feste.