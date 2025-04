Furgoncino perde il controllo del mezzo, esce di strada e finisce in un campo: la corsa è terminata contro la recinzione di un’abitaizone. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7.30, in via Masiera, direzione Bagnacavallo.

Le cause che hanno portato il furgone fuori strada sono al valgio della Polizia Locale della Bassa Romagna, che ha effettuato i rilievi di rito. A bordo del furgone c’erano due giovani operai, entrambi trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena.