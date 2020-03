Martina, faentina rimasta a vivere a Milano: “Che rabbia vedere la gente scappare dalla città”

Martina è una dei tanti giovani che si è trasferita a Milano per lavoro. È stata testimone diretta della fuga dal capoluogo lombardo al momento della pubblicazione del decreto del governo per contenere la diffusione del Coronavirus il weekend scorso. In queste ore è testimone di una nuova fuga dalla città. Lei, ravennate, faentina, come molti altri ragazzi, ha deciso di rimanere a Milano, dove la sua vita è completamente cambiata. Lavora da casa, esce solo per fare la spesa e solo raramente e ci racconta com’è cambiata la quotidianità nella capitale dell’economia italiana in confronto alla nostra vita in Romagna