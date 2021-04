L’azienda Martignani di Lugo ha sempre avuto fin dalla sua nascita come mission principale la protezione delle colture con il massimo rispetto per gli operatori e per l’ambiente. Ora, con il claim “Greener World”, Martignani è già nel futuro, primo in Italia, nel piano “sostenibilità”. Grandi novità nei nebulizzatori con la certezza di un risparmio fino al 90% di acqua e fino al 40% di prodotti chimici.