“A seguito di alcune segnalazioni da parte di residenti preoccupati, ci siamo recati sul luogo ed abbiamo notato un vasto deposito di detriti e tronchi adiacenti ad uno dei piloni del ponte di Ghibullo, sul fiume Ronco, in prossimità dell’incrocio tra via Gambellara e via Ravegnana.

La presenza di detriti legnosi sotto al ponte di Ghibullo può creare non pochi problemi in caso di piena del fiume, soprattutto a causa dell’età e dello stato di degrado del ponte stesso.

Nel Gennaio 2024 il ponte era stato chiuso per verifiche strutturali alla luce delle importanti fessurazioni presenti nel manto stradale e alle due estremità laterali in ingresso ed uscita del ponte.

Tuttavia, anche successivamente alla riasfatatura del ponte, i problemi quali crepe ed avvallamenti si sono ripresentati dopo solamente qualche mese.”

Così gli esponenti del carroccio rispettivamente Francesco Martelli Consigliere Provinciale e Luca Cacciatore Segretario Comunale della Lega Ravenna; “Provvederemo quanto prima a presentare un’interrogazione in Consiglio Provinciale chiedendo una valutazione della stabilità strutturale del ponte di Ghibullo.

Inoltre auspichiamo che gli enti preposti si adoperino tempestivamente per rimuovere i detriti legnosi presenti sotto al ponte, mettendolo in sicurezza, così da evitare il peggio, visto il periodo che la nostra regione sta attraversando”.