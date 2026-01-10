Anas informa che nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio sarà chiuso il tratto dell’A14 Dir tra Lugo e l’allacciamento all’A14, in direzione della Bologna-Taranto. La chiusura è motivata da lavori alle barriere di sicurezza e inizierà alle 21 di martedì 13, fino alle 5 di mercoledì 14 gennaio.

Si ricorda che l’uscita di Cotignola, per i mezzi provenienti da Ravenna, è ancora chiusa.

È consigliato quindi, nella notte fra il 13 e il 14 gennaio, uscire allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la provinciale 8 e rientrare in autostrada a Faenza.