In occasione della celebrazione di San Sebastiano nel Duomo di Faenza, prevista per il 20 gennaio, la viabilità subirà alcune modifiche temporanee. Nello specifico, dalle ore 8.30 alle ore 12, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli, con esclusione dei mezzi impiegati nella celebrazione, in piazza XI Febbraio limitatamente ai posteggi delle due file centrali del parcheggio e in via Mura Diamante Torelli al civico 67, presso il parcheggio dei Salesiani, per quanto riguarda i posti auto della fila lato Ravenna.