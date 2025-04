Si terrà martedì 8 aprile, in duomo, il funerale di Massimo Bucci. Per tutta la giornata di martedì è stata organizzata, su volontà della famiglia, una commemorazione aperta al pubblico, dalle 10 alle 17, alla sala San Carlo, in piazza XI Febbraio, 4.

Al termine della camera ardente, la funzione religiosa, sempre pubblica, inizierà alle 17.30.

“Ci lascia un uomo di straordinaria visione, profondamente legato al suo territorio, Massimo ha rappresentato per Faenza e per tutti noi un punto di riferimento, umano, professionale, di grandi valori” scrive in una nota oggi il Gruppo Bucci.

“Massimo ci lascia un grande patrimonio: una voglia inesauribile di creare, sviluppare, lasciare un segno, animato da un amore profondo per l’eccellenza e l’innovazione e da uno spirito di competizione puro, leale e ispirato.

Valori autentici che vengono da lontano e che ora tocca a tutti noi portare avanti, con

impegno e passione”.

Qualsiasi forma di donazione in ricordo di Massimo Bucci sarà devoluta o comunque dovrà essere destinata all’Istituto Oncologico Romagnolo per sostenere l’attività dell’IRST di Meldola.