Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Faenza celebra la ricorrenza con alcune iniziative. Alle ore 10.30, presso la Chiesa dei Caduti – San Bartolomeo (via Scaletta angolo corso Matteotti), verrà officiata la funzione religiosa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre da Mons. Mariano Faccani Pignatelli. Alle 11.15 si terrà l’Omaggio delle istituzioni ai Sepolcri dei Soldati della Prima Guerra Mondiale presso il Cimitero dell’Osservanza. Alle 18.00, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea (corso Garibaldi, 2) verrà presentato il volume ‘I disegni di Francesco Nonni a Cellelager’ di Stefano Dirani. L’incontro, a ingresso libero e gratuito, sarà coordinato da Aldo Ghetti, Conservatore del Museo, e vedrà la partecipazione del Sindaco, Massimo Isola, di Alfonso Toschi, Presidente dell’Associazione Museo del Risorgimento, Pietro Lenzini, Storico dell’Arte, e di Enzo Casadio, Storico ed esperto di militaria. Il volume presenta 160 disegni realizzati dal faentino Francesco Nonni durante il suo internamento nel campo di prigionia di Cellelager.