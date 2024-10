Martedì al via il dodicesimo Ravenna Nightmare Film Fest

Al via la prossima settimana il Ravenna Nightmare Film Fest. Da martedì 15 ottobre, al Teatro Rasi, inizierà la dodicesima edizione della manifestazione organizzata da Start Cinema. S’inizierà la mattina, alle 10, con la proiezione per le scuole di “Il regno animale”. Al pomeriggio l’omaggio a Robert Altman, poi inizieranno gli eventi e il concorso internazionale per corto e lungometraggi. Diversi gli appuntamenti con l’Ottobre Giapponese. Il festival proseguirà fino a sabato 19 ottobre. Venerdì la premiazione di Federico Zampaglione