Quarto appuntamento, domani, martedì 6 maggio, alle 18:00, in piazza Medaglie d’Oro, nell’ambito della campagna di partecipazione a sostegno della candidatura di Alessandro Barattoni dal titolo Muovi Ravenna in tour. La nuova tappa del tour elettorale riguarderà la Darsena.

“Stiamo parlando – osserva Barattoni – di un territorio vasto e diverso che va dal Candiano fino a via Antica Milizia e che nei prossimi anni vedrà sorgere nuovi servizi. Ci sono già tante associazioni che, in questo quartiere, svolgono un lavoro quotidiano straordinario e insieme a loro, ai residenti e alle imprese ci confronteremo su nuovi bisogni e progettualità. Come ho avuto modo di sottolineare, non tutti abbiamo avuto lo stesso passato, ma avremo lo stesso futuro e vogliamo scriverlo insieme a partire da adesso. Dobbiamo sempre più creare momenti di confronto per costruire un domani che soddisfi le aspettative e le speranze di tutte e tutti noi”.