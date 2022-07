Dopo l’appuntamento in Corso Europa, il 5 luglio i Martedì d’Estate riaccendono le serate del centro storico faentino. L’iniziativa organizzata dal Consorzio Faenza C’entro propone un programma ricco di eventi, che vedrà anche i negozi aperti per abbinare all’intrattenimento e alla gastronomia la possibilità di fare shopping. Gli appuntamenti, a partire dalle 18:30, coinvolgeranno Piazza del Popolo, Piazza della Libertà, Corso Mazzini, Via Pistocchi, Corso Saffi, Corso Garibaldi, Corso Matteotti, Via Torricelli, Via Marescalchi.

Il 5 luglio, dalle 19 in Piazza del Popolo, Kajoca Giochi organizza una serata tutta da giocare, con percorsi dedicati alle due ruote, a cura di Strider che, in esclusiva nazionale, presenta le sue originali bici per sviluppare l’equilibrio e la coordinazione dei bambini. Sarà presente, inoltre, con l’azienda Brio divertirsi a costruire ferrovie piene di incroci e trenini. Non mancheranno i giochi di società per famiglie e anche un gioco dell’oca gigante. Dalle 19 alle 21 sarà possibile colorare con “Acquarellum” e alle 21.30 si potrà assistere alla presentazione del libro “Tânt par cminzê. Abecedario romagnolo da colorare” a cura di Mauro Gurioli e Raffaella Di Vaio, con a seguire un laboratorio diretto dagli autori.

Alle 21.30, con replica alle 22.30, spettacolo di fuoco dei Creme & Brulè Show “Circo Cerini”, l’unico circo al mondo con gli animali di fuoco. Alle 20.30 Badiali x ENPA organizza una passeggiata per le vie del centro con gli amici a quattro zampe e l’incasso della serata sarà devoluto all’ENPA sezione di Faenza. A tutti i partecipanti sarà dato un attestato di partecipazione, gadget e omaggi. Per informazioni e iscrizioni www.badialipetfood.it .

In Piazza della Libertà, durante il corso di tutta la manifestazione, sarà presente il Mercato di Campagna Amica.

In Corso Mazzini e in Via Pistocchi si potrà trovare il mercatino di artigianato artistico, hobbistica e flower design. Da Maison M4, nell’atmosfera di un giardino, moda, stuzzichini e bollicine, mentre da United Colors of Benetton si potranno ricevere consulenze di armocromia, prenotabili sulla pagina Facebook del negozio. All’Erboristeria Fiore della Vita invece consulenze olistiche con esperti diversi per ogni serata.

Il 5 luglio, in Corso Mazzini, musica con il Trio Mariquita, un trio d’archi che tocca i generi pop, rock, classico, tango e colonne sonore.

Anche Spazio Ceramica Faenza, situato in via Pistocchi 16, organizza laboratori per adulti e bambini e dimostrazioni di lavorazione della ceramica. Il tema della prima serata sarà il graffito.

In Corso Saffi, il 5 luglio, Claudia Minardi Agente Immobiliare festeggerà i 30 anni di attività con la musica delle Onde Radio e birra alla spina. Inoltre, Happy Family propone giochi in legno e giochi di una volta.

In Corso Garibaldi, in tutti i martedì di luglio, appuntamento con il mercatino dei creativi. Inoltre, da Bernabè ci sarà la possibilità di fare aperitivo e ascoltare musica live. M’AMA Interni + organizza un laboratorio gratuito per bambini condotto dalla designer Federica Zama che farà divertire i presenti con gessetti colorati per decorare la villetta e il suo giardino in fiore.

Invino As Wine Consulting organizzerà degustazioni di vini e tapas mentre Napizz sfornerà pizze con la possibilità di cenare all’aperto. La musica dal vivo sarà firmata dai Föla Prosaica.

In Corso Matteotti la via sarà animata dal mercatino dei creativi, ma anche dagli spazi di gioco di Nerd Empire, sia all’interno che all’esterno del negozio, con giochi di carte e di miniature per principianti ed esperti. Da InFermento tavoli all’aperto e dj set, mentre al 19.86 degustazioni di vini dal titolo “Sfumature di Romagna” di 3 diverse cantine, in collaborazione con NeverWineAlone e musica dal vivo.

In Via Torricelli si terrà l’evento espositivo “Neo-Marguttiana” curato dall’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”. Rammentando l’opera del Prof. Goffredo Gaeta sul tema dell’arte in strada, “non in Galleria ma la strada diviene Galleria”, l’Associazione Acquerellisti Faentini presenta una mostra en plein air di opere degli artisti associati. L’evento inizierà alle 20,30 alla presenza dell’Amministrazione comunale e del Prof. Pietro Lenzini.

In Via Marescalchi il Panificio Bertaccini offrirà prodotti artigianali e assaggi durante tutta la manifestazione.

Tante anche le visite guidate. Al Museo Internazionale delle Ceramiche sono in programma dalle 18, le visite guidate alla mostra Nino Caruso “Forme della Memoria e dello Spazio”. Anche al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea è prevista l’apertura straordinaria dalle 20 alle 23 per visitare la mostra “Napoleone e il Risorgimento Italiano: la prima Campagna d’Italia 1796-97 e la Battaglia di Faenza”. In tutti i martedì di luglio la Pro Loco di Faenza organizzerà visite guidate, a partire dalle 21, “Alla scoperta di monumenti, musei, curiosità e scorci che la nostra città ci offre” con itinerari a piedi o in bicicletta. Il ritrovo sarà alla sede della Pro-Loco, Voltone Molinella 2. La prenotazione è obbligatoria. per informazioni e prenotazioni contattare 0546.25231 – info@prolocofaenza.it. Il Palazzo Milzetti aprirà dalle 18.30 alle 22.30, con racconti, conversazioni e visite guidate alla scoperta delle bellezze e delle curiosità del museo. Per informazioni e prenotazioni: 0546 26493.

GIARDINI SOSPESI

Dal 2 al 31 luglio, il Consorzio Faenza C’entro accoglie il ritorno dell’estate e della sua energia travolgente, con un’installazione sospesa su Piazza del Popolo. Saranno i fiori, realizzati dall’artista e visual creativity Valentina Gasperini, ad incuriosire faentini e turisti, in un omaggio alla bellezza del centro storico manfredo.