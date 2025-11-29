Martedì 2 dicembre inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in alcune vie dell’area territoriale di Castiglione: via Bagnolo a Casemurate e via Civinelli e via Solferino a Mensa. In tutte le strade interessate è previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale esistente e ove necessario, la sostituzione della segnaletica verticale. Nell’ambito dell’intervento è prevista anche la demolizione e ricostruzione del manufatto presente lungo vicolo Malagola a San Pietro in Trento, in corrispondenza dello scolo consorziale Tratturo. Il ponticello, in muratura, sarà ricostruito con una nuova struttura scatolare in calcestruzzo autoportante, più idonea a garantire la sicurezza e la corretta gestione delle portate idriche del canale.

Per tutta la durata dei lavori è prevista la chiusura al transito veicolare, nei tratti di volta interessati dai lavori, delle vie Civinelli, Solferino e Malagola, l’accesso ai residenti sarà sempre garantito. Per quanto riguarda gli interventi in via Bagnolo è prevista l’istituzione del restringimento di carreggiata e del senso unico alternato. Le deviazioni e le modifiche alla viabilità saranno segnalate sul posto tramite apposita segnaletica.

I lavori, dal valore complessivo di 456 mila euro, rientrano negli interventi di ripristino di alcune strade del territorio danneggiate dall’alluvione e fanno parte della Misura M2C4-I2.1a (“Investimenti in misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio Idrogeologico – Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche”) nell’ambito del Pnrr disciplinato dal Regolamento del Parlamento europeo.