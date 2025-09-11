Martedì 16 e mercoledì 17 settembre gli studenti di prima dell’Itis “Nullo Baldini” potranno raggiungere la scuola in bicicletta, accompagnati da docenti, volontari Fiab e compagni delle classi superiori. Il progetto, BiciBus 2025, è organizzato nell’ambito della settimana europea della mobilità che quest’anno ha come tema la mobilità per tutti, ed è patrocinato dal Comune di Ravenna. L’appuntamento rientra inoltre nel progetto generale di accoglienza rivolto ai ragazzi delle classi prime 2025/26.

I volontari Fiab nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 guideranno i gruppi su percorsi sicuri, partendo dai seguenti punti di ritrovo: piazza della Resistenza (vicino alla fontana Ardea Purpurea); via di Roma (parcheggio Segurini); Darsena (vicino alla barca il Moro di Venezia); Ponte Nuovo via Romea Sud (area prima del ponte vicino alla colonna destra, verso Ravenna).

Il ritrovo è alle 7:20, la partenza alle 7:30 e l’arrivo a scuola previsto alle 7:40.

Gli studenti potranno iscriversi attraverso il link presente sul volantino e pubblicato anche sulla pagina Facebook della scuola. Sarà inoltre possibile aggregarsi lungo il percorso. Il Bicibus sarà attivo nelle due giornate indicate, ma si confida che l’iniziativa possa proseguire in maniera spontanea.

Il 17 settembre i volontari Fiab terranno inoltre, ai ragazzi di prima dell’Itis, una lezione su come riparare la bicicletta.

L’obiettivo del progetto BiciBus è quello di promuovere l’accoglienza tra pari, favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della scuola, incentivare la mobilità attiva, e in particolare l’utilizzo della bicicletta, nei percorsi casa-scuola e, in collaborazione con Fiab, imparare anche a riparare la bici.

L’Itis Nullo Baldini si è sempre dimostrato particolarmente sensibile alle tematiche della mobilità sostenibile: è dotato di Mobility manager scolastico, ha aderito al progetto Bike to Work Ravenna e in questi giorni ha approvato il primo Piano degli Spostamenti Casa Scuola del Comune di Ravenna.