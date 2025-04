L’ottavo incontro del processo di partecipazione civica voluto da Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alle prossime elezioni comunali, sarà all’Hobbies Bar a Carraie dalle 18:00 alle 20:00

Ultimo appuntamento per “Muovi Ravenna”, campagna di partecipazione civica promossa all’interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, un’iniziativa aperta a cittadine e cittadini che vogliono contribuire attivamente alla costruzione del futuro di Ravenna.

L’incontro è previsto per martedì 15 aprile, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, all’Hobbies Bar, in via Cella 556 a Carraie, e avrà per titolo “Ravenna policentrica: un territorio più unito e connesso. Un comune che cresce in modo equilibrato, con un decentramento efficace, frazioni più collegate, più aree verdi e naturali e politiche che garantiscano sicurezza e vivibilità”.