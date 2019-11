Attimi di paura nel pomeriggio di lunedì 18 novembre a Ponte del Castello, in via Rezza, dove marito e moglie sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio sprigionato da una stufa, ma hanno avuto il tempo di chiamare i soccorsi che di fatto hanno salvato loro la vita. Quando infatti 118, Vigili del Fuoco e carabinieri sono arrivati all’abitazione dei due coniugi, hanno trovato i locali completamente invasi dal monossido: marito e moglie erano ancora coscienti, intontiti e con diversi malesseri dettati dall’intossicazione. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Ravenna, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la casa.