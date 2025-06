È l’imprenditore cesenate Mario Riciputi il nuovo presidente di Confindustria Romagna. Guiderà l’associazione nel quadriennio 2025-2029. L’Assemblea generale degli associati, riunita oggi in sessione privata al Grand Hotel di Castrocaro Terme, lo ha votato formalizzando la designazione fatta dal Consiglio Generale un mese fa, ed eleggendo insieme a lui otto vicepresidenti con le seguenti deleghe:

Andrea Albani – Territorio riminese, attrattività territoriale e turismo

Pierluigi Alessandri – Internazionalizzazione

Giacomo Fabbri – Energia

Maurizio Minghelli – Tecnologia e innovazione

Antonio Serena Monghini – Territorio ravennate e relazioni industriali

Davide Stefanelli – Territorio forlivese-cesenate, transizione digitale e intelligenza artificiale

Andrea Tomasino – Ambiente, sicurezza ed economia circolare

Alessia Valducci – Imprenditoria femminile

Il Consiglio di Presidenza si completa con i due vicepresidenti di diritto: Paolo Cesari, alla guida del Comitato Piccola Industria (delega a Sviluppo d’impresa), e Angelo Bagnari, che presiede il Gruppo Giovani Imprenditori (delega a Nuova imprenditorialità).

Il Presidente sarà poi coadiuvato da otto Consiglieri delegati su specifiche materie, da lui indicati:

Alessandro Curti – Economia dell’aerospazio

Giacomo Gollinucci – New media

Amalia Maggioli – Credito e finanza

Guido Ottolenghi – Economia del mare

Ombretta Sequino – Sostenibilità ESG

Tarozzi Tomaso – Education

Cesare Trevisani – Progetto Città Romagna, città future e infrastrutture

Riccardo Tura – Marketing e sviluppo associativo

Il Presidente uscente, Roberto Bozzi, ha dichiarato: “Sono stati quattro anni intensi, caratterizzati da eventi forti e imprevisti con grandi impatti sul territorio, dalle alluvioni alle tensioni geopolitiche e finanziarie internazionali. Il prossimo quadriennio si preannuncia altrettanto denso di sfide e incognite, e sono certo che Mario saprà guidare al meglio l’Associazione grazie alla sua lunga esperienza associativa e alla puntuale conoscenza del territorio. Ci tengo a ringraziare di cuore tutti gli associati e i colleghi, i rappresentanti istituzionali, la direzione e la struttura dell’associazione. Passo il testimone a lui condividendo i valori di una Romagna sempre più protagonista in numerosi settori e pronta a competere sullo scenario internazionale”.

Il Presidente eletto, Mario Riciputi, ha affermato: “Siamo consapevoli dei profondi cambiamenti in corso e cercheremo di trasformarli in opportunità per le industrie romagnole, che insieme formano un tessuto produttivo unico e speciale, sempre pronto a reagire per migliorarsi e trovare nuovi percorsi di crescita e sviluppo. Noi continueremo ad accompagnare e sostenere questo loro impegno, che richiede idee, soluzioni ed energie sempre nuove. Il lavoro di tutto il sistema associativo in questi anni ha tracciato in questa direzione un percorso chiaro e apprezzato, e proseguiremo sulla medesima strada con convinzione e l’ambizione di ulteriori miglioramenti, lavorando per rafforzare il senso di appartenenza e dare voce alle istanze di tutte le imprese”.

Il presidente Riciputi incontrerà la stampa giovedì 3 luglio alle ore 11.30 nella sede forlivese di Confindustria Romagna (v. Punta di Ferro 2/a).