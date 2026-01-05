Marina Romea, caratterizzata da numerosi viali alberati, è una delle località del territorio comunale dove si avverte con maggiore urgenza la necessità di intervenire sui dissesti provocati dalle radici affioranti, che nel tempo hanno danneggiato la sede stradale e i marciapiedi. Per questo motivo, accanto a lavori già realizzati, sono stati programmati nuovi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza.

La Giunta comunale di Ravenna ha recentemente approvato un progetto di bonifica delle radici del valore complessivo di 750mila euro, che interesserà nove viali della località costiera e il parcheggio di viale delle Altee, all’angolo con viale Italia.

Nel dettaglio, i viali coinvolti sono: viale delle Roveri, viale Ferrara, viale degli Olmi, viale dei Fiori, viale dei Ligustri, viale delle Acacie, viale dei Tigli, viale Italia (in corrispondenza della fermata dell’autobus di fronte al primo stradello della spiaggia e nei pressi di viale Olmi) e viale Platani.

Le lavorazioni previste, in linea generale comuni a tutti i viali interessati pur con adattamenti legati alle specifiche condizioni di ciascun tratto, comprendono scavi manuali e meccanici localizzati, la fresatura della pavimentazione esistente, il taglio delle sole radici superficiali interferenti con le lavorazioni, la realizzazione di nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Gli interventi interesseranno esclusivamente le radici superficiali delle alberature, poiché la profondità degli scavi sarà limitata. Qualora, durante la fase esecutiva, venissero individuate radici con un ruolo rilevante per la stabilità delle piante, si procederà a una valutazione specifica con il supporto di un tecnico agronomo.

Per quanto riguarda il parcheggio di viale delle Altee, dove sono presenti dossi e asperità in prossimità degli ingressi delle abitazioni, è stato stabilito di rimuovere l’attuale pavimentazione in autobloccanti e di posare nuovo materiale inerte, così da inglobare gli apparati radicali esistenti senza la necessità di tagliare le radici. Prima dell’avvio dei lavori verrà comunque effettuata una verifica di stabilità e solo nel caso in cui le condizioni lo consentano si procederà al taglio delle radici affioranti.

L’obiettivo complessivo del progetto è quello di ripristinare condizioni ottimali di sicurezza e funzionalità della pavimentazione stradale, migliorando la viabilità e riducendo i rischi per utenti e residenti. In questa fase gli interventi riguarderanno esclusivamente la sede stradale.

Gli eventuali lavori sui marciapiedi saranno valutati successivamente, una volta definito il Piano Particolareggiato, attualmente in fase di revisione da parte del servizio Viabilità. Il piano consentirà di riorganizzare la circolazione, ampliare e rendere accessibili i percorsi pedonali e valutare una regolamentazione più razionale della sosta.