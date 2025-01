Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la messa in sicurezza e la bonifica delle radici in viale Platani a Marina Romea, nel tratto compreso tra viale dei Lecci e viale Ferrara.

Il progetto, dal valore complessivo di 760 mila euro, riguarda la manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi, unitamente alla bonifica delle radici presenti. Nel dettaglio verranno allargati i marciapiedi e verrà rifatto tutto l’impianto di pubblica illuminazione; il tratto diventerà a senso unico di marcia con parcheggi in linea da entrambi i lati. Infine nel tratto tra viale dei Tigli e via delle Mimose verrà realizzata una condotta nuova di fogna bianca. I lavori inizieranno nel tratto viale dei Lecci – via delle Mimose. La strada sarà completamente fruibile entro l’inizio dell’estate.