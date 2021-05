Disgrazia alle 13 a Marina Romea, un uomo di 61 anni è stato trovato in riva al mare a faccia in giù in acqua a causa di un malore. Immediatamente sono intervenuti gli uomini del 118 allertati dai passanti. Trasportato in Ospedale dove i medici hanno purtroppo potuto constatarne il decesso. Intervenuta anche la Capitaneria di Porto.