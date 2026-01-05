Domani, martedì 6 gennaio, a Marina di Ravenna torna l’atteso appuntamento con “La Befana vien dal mare”, evento ormai diventato una tradizione capace di richiamare ogni anno famiglie e bambini per salutare l’arrivo della simpatica vecchietta direttamente dalle acque dell’Adriatico.

L’incontro è previsto a partire dalle ore 10.30 presso la tensostruttura del Circolo Velico Ravennate. Per garantire una gestione ordinata dell’iniziativa, non sarà necessario prenotare il buono per il ritiro della calza: la distribuzione dei ticket avverrà direttamente sul posto, al banco pesca, a partire dall’orario di inizio dell’evento.

La manifestazione mantiene viva una tradizione nata anni fa grazie all’iniziativa del bar Timone di Remigio Civenni e si realizza oggi grazie al supporto delle Volontarie Volenterose e alla collaborazione di numerose realtà del territorio. Tra queste Academy Mercurio, GS Drago, i Piloti del Porto di Ravenna, la Pro Loco di Marina di Ravenna, il Circolo Velico Ravennate – Scuola Vela e la Tabaccheria del Viale di Laila Ferri.

Un appuntamento che unisce tradizione, spirito di comunità e divertimento, regalando ai più piccoli un momento di festa e ai grandi l’occasione di ritrovarsi per celebrare insieme l’Epifania sul mare.