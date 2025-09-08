Torna a far discutere la ZTL di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, attiva nei giorni prefestivi e festivi. A sollevare la questione è il consigliere Spadoni (LpRa-Lega-Pdf), che parla di un bilancio provvisorio «molto pesante» in termini di contravvenzioni.

Secondo le stime, sarebbero oltre 6mila i verbali emessi da inizio stagione, per un introito di circa 550mila euro, in attesa del consuntivo ufficiale. «Nonostante il sondaggio della Pro Loco avesse evidenziato una maggioranza di cittadini contrari al provvedimento – ricorda Spadoni – la corsia è stata comunque interdetta al traffico veicolare, penalizzando residenti e operatori economici».

Il consigliere chiede quindi chiarimenti sulla destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni e propone che vengano reinvestite proprio a favore di Marina di Ravenna. «Una corretta redistribuzione di questi fondi – conclude – potrebbe rappresentare un concreto sostegno a un territorio già colpito da una scelta opinabile e non condivisa dalla maggior parte dei cittadini».