Marina di Ravenna: sosta a pagamento il venerdì e navetta, il Comune apre a modifiche

La giunta di Ravenna è pronta a ridiscutere il sistema della sosta a pagamento a Marina di Ravenna. L’ultima stagione balneare in netto calo ha lasciato molte scorie sul sistema turistico ravennate e, con ancora gli ultimi giorni di mare a disposizione, sono iniziati i ragionamenti in vista del 2026. Il -30% d’inizio estate 2025, si è trasformato in un complessivo -20% con gli arrivi di agosto. Tanti i fattori che hanno contribuito ad un’annata negativa. L’obiettivo per l’anno prossimo sarà comunque facilitare l’arrivo dei turisti nelle spiagge dei lidi ravennati. In consiglio comunale sono così iniziati i ragionamenti, a cominciare da Marina di Ravenna. Forza Italia ha presentato la richiesta di eliminare la sosta a pagamento nella giornata di venerdì, che quest’anno si è tradotta in diffusi stalli vuoti nel corso dei fine settimana. La giunta ravennate, per voce dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, ha aperto alla possibilità di riconsiderare l’intera organizzazione, in relazione all’andamento turistico e alle abitudini ravennati.