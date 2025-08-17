Prosegue la campagna di sensibilizzazione Marina Estate 2025 con la settima serata di controlli portata avanti dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Numerosi gli interventi messi in atto, sia a livello educativo che di prevenzione dei crimini, per garantire maggiore sicurezza nelle aree della movida.

L’episodio più delicato si è verificato intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica, nei pressi della discoteca Touchè. Un ragazzo di 18 anni, di origine albanese, ha accusato un malore e, dopo essere caduto a terra battendo la testa, ha perso i sensi. I volontari ANC sono immediatamente intervenuti, allertando i sanitari del 118 e prestando i primi soccorsi. Il giovane, che ha poi riferito di non aver cenato e di aver assunto soltanto alcolici, è stato trasferito in ospedale dopo aver ripreso conoscenza.

Poco dopo, si è registrato un alterco tra quattro giovani, anch’essi albanesi, due dei quali già noti ai volontari. La lite, degenerata con spintoni e minacce di morte, è stata sedata grazie al tempestivo intervento degli operatori e alla mediazione di un coetaneo.

Il bilancio della serata conferma ancora una volta il ruolo fondamentale dell’ANC nelle attività di presidio, prevenzione e supporto al cittadino nelle aree più sensibili della movida ravennate.